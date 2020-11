Politik Präsident Moon überreicht zehn neuen Botschaftern Akkreditive

Präsident Moon Jae-in hat heute zehn neuen Botschaftern Südkoreas ihre Beglaubigungsschreiben überreicht.



Zu ihnen zählen der neue Botschafter in der Schweiz Roh Tae-kang und die neue Botschafterin in Deutschland Cho Hyun-ock.



Roh war nach dem Amtsantritt von Präsident Moon zum Vizekulturminister ernannt worden. Cho war als Chefsekretärin für Personalfragen von Präsident Moon tätig.



Auch die neuen Botschafter in Frankreich, Vatikan-Stadt und der Türkei waren bei dem Termin anwesend.