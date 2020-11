Präsident Moon und britischer Premier Johnson sprechen über bilaterale Beziehungen und Klimawandel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag ein Telefongespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson geführt.Im Zentrum des Gesprächs standen die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel.Wie das südkoreanische Präsidialamt bekannt gab, habe Johnson Moon zum G7-Gipfel in Großbritannien im kommenden Jahr eingeladen.Moon habe sich dafür bedankt und Johnson im Gegenzug zum P4G-Gipfel eingeladen, den Südkorea im kommenden Mai ausrichten will.P4G steht für Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030. Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative des öffentlichen und privaten Sektors für die Bekämpfung des Klimawandels sowie die Förderung der nachhaltigen Entwicklung.Das Treffen sollte ursprünglich im Juni dieses Jahres stattfinden und wurde wegen der Coronakrise um ein Jahr verschoben.Moon habe in dem Telefongespräch außerdem Südkoreas Ziel bekräftigt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Er hoffe auf eine enge Zusammenarbeit beider Länder für das Erreichen dieses Ziels.