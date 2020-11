Nationales Hochpathogene Vogelgrippe bei Wildvögeln in Cheonan bestätigt

Südkorea hat am Dienstag einen Fall einer hochpathogenen Vogelgrippe bestätigt.



Nach Angaben des Landwirtschafts- und des Umweltministeriums wurde das Vogelgrippevirus vom Typ H5N8 in einer Probe entdeckt, die am 3. November an einem Fluss in Cheonan entnommen worden war.



Das Landwirtschaftsministerium verhängte daraufhin im Umkreis von 500 Metern um den Fundort ein Zugangsverbot für Menschen und Fahrzeuge. Zudem wurde Fahrzeugen, die Vieh befördern, verboten, in Sperrgebiete für Zugvögel in drei Städten im Umkreis von zehn Kilometern zu fahren.



Das Ressort gab zudem eine Warnung vor einer hochpathogenen Vogelgrippe aus, weil ein Übergreifen des Virus auf lokale Geflügelfarmen drohe.