Erster Flug eines Drohnentaxis in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul ist erstmals ein Drohnentaxi geflogen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie die Stadtverwaltung Seouls veranstalteten heute einen Probeflug des Drohnentransports und eines Drohnentaxis mittels des K-Drone System, eines koreanischen Drohnenkontrollsystems.Eine vom chinesischen Drohnenhersteller EHang entwickelte Zwei-Mann-Drohne flog mit einer Ladung, die dem Körpergewicht von zwei Personen entspricht, über Yeouido und den Fluss Han.Die Regierung hatte Anfang Juni eine Roadmap für die koreanische urbane Luftmobilität (K-UAM) vorgelegt und den Plan mitgeteilt, den urbanen Luftverkehr ab 2025 zu kommerzialisieren.Die urbane Luftmobilität gilt als eine Alternative, mit der das Problem der Stockung im Straßenverkehr in großen Städten gelöst werden kann. Damit kann eine 30 bis 50 Kilometer lange Strecke zurückgelegt werden, und ein Ziel, das in einer Fahrtstunde erreicht werden kann, kann innerhalb von 20 Minuten erreicht werden.In der Anfangsphase der Kommerzialisierung wird der Flug auf einer 40 Kilometer langen Strecke voraussichtlich 110.000 Won (99 Dollar) kosten und damit teurer sein als die Fahrt mit einem Luxustaxi. Die Regierung erwartet jedoch, dass der Flugpreis auf etwa 20.000 Won (18 Dollar) fallen wird, sollte der Markt wachsen und das autonome Fliegen verwirklicht werden.