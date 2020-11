Zahl der Arbeitsplätze im Oktober so stark wie seit sechs Monaten nicht gesunken

Photo : Getty Images Bank

Die Zahl der Arbeitsplätze ist im Oktober so stark wie seit sechs Monaten nicht gesunken.Damit ist die Zahl der Arbeitsplätze schon acht Monate in Folge geschrumpft. Zuletzt war eine vergleichbare Flaute am Arbeitsmarkt während der weltweiten Finanzkrise 2009 registriert worden.Wie das Statistische Amt heute mitteilte, seien im Oktober 2,71 Millionen Menschen in Südkorea erwerbstätig gewesen, 421.000 weniger als im selben Vorjahresmonat.Es sei der stärkste Rückgang seit April gewesen, als 467.000 Jobs weggefallen waren.Die Beschäftigungsrate sank um 1,3 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 60,4 Prozent, den niedrigsten Wert seit Oktober 2012.Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober um 0,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 3,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen kletterte um 164.000 auf über eine Million.Die Zahl der Erwerbsfähigen, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht auf Arbeitssuche sind, lag bei 16,7 Millionen Menschen, 508.000 mehr als im Oktober des Vorjahres.