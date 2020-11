Umfrage: Generalstaatsanwalt erstmals an Spitze unter potenziellen Präsidentschaftskandidaten

Photo : YONHAP News

Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl ist in der neuesten Beliebtheitsumfrage an die Spitze unter den potenziellen Präsidentschaftskandidaten vorgerückt.Nach dem Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Hangil Research sagten 24,7 Prozent der Befragten, dass sie Yoon als möglichen nächsten Präsidenten des Landes unterstützten.Lee Nak-yon, der Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas, rangierte mit 22,2 Prozent Zustimmung auf Platz zwei. Dahinter folgte der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, mit 18,4 Prozent.Es ist das erste Mal, dass Yoon in einer Umfrage auf Platz eins landete, seitdem er auf die Liste der potenziellen Präsidentschaftskandidaten gesetzt worden war.Für die Umfrage im Auftrag der Internetzeitung Kukinews wurden vom 7. bis 9. November landesweit 1.022 über 18-Jährige befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.