Koreanisch wird offiziell zweite Fremdsprache in russischen Schulen

Photo : Getty Images Bank

Koreanisch kann offiziell als zweite Fremdsprache an russischen Grund-, Mittel- und Oberschulen unterrichtet werden.Die russische Regierung habe in der am 17. Oktober veröffentlichten nationalen Bildungspolitik für 2021 Koreanisch in die Liste der für den zweiten Fremdsprachenunterricht empfohlenen Fächer aufgenommen, teilte das Koreanische Bildungszentrum der südkoreanischen Botschaft in Russland mit.Der Botschafter Lee Seok-bae bezeichnete diese Entscheidung der russischen Regierung als eine symbolische Maßnahme, mit der die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Südkorea und Russland betont werde.Derzeit lernen 9.000 Schüler an 85 Schulen in Russland Koreanisch als zweite Fremdsprache.