KDI erwartet Wirtschaftsrückgang von 1,1 Prozent für 2020 und 3,1 Prozent Wachstum für 2021

Nach Prognosen einer staatlichen Denkfabrik wird die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr um mehr als ein Prozent schrumpfen, um dann nächstes Jahr um über drei Prozent zu wachsen.Das geht aus dem Wirtschaftsausblick für das zweite Halbjahr 2020 hervor, den das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) heute veröffentlichte.Das KDI rechnet darin mit einem Wirtschaftsrückgang von 1,1 Prozent in diesem Jahr. Damit wurde die Prognose vom September übernommen.Für das kommende Jahr erwartet das Institut ein Wachstum von 3,1 Prozent, 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im September prognostiziert.Das Institut stufte eine leichte Anhebung der Weltwachstumsprognose durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) in letzter Zeit als Faktor für eine Anhebung der Wachstumsrate ein. Dagegen wurde die rasante Verbreitung von Covid-19 in den USA und Europa als Faktor für eine Senkung bewertet.Als Grund für die Senkung der Wachstumsprognose für nächstes Jahr wurde genannt, dass angesichts der jüngsten zweiten Corona-Welle in der Welt die Pandemie länger als erwartet anhalten und nachhaltige Folgen haben könnte. Die Entwicklung eines offenbar wirksamen Covid-19-Impfstoffs durch Pfizer und BioNTech sei für die Erstellung der Prognosen noch nicht berücksichtigt worden.