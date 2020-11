Südkorea meldet 146 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Südkorea ist den vierten Tag in Folge dreistellig gewesen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Mittwoch wurden bis Mitternacht 146 neue Infektionsfälle innerhalb eines Tages bestätigt. Bisher seien insgesamt 27.799 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Von den neuen Fällen steckten sich 113 Patienten in Südkorea an, während 33 Fälle eingeschleppt wurden.Die Zahl der lokalen Infektionen war damit erstmals seit drei Tagen wieder dreistellig. Die Zahl der eingeschleppten Fälle übertraf zum ersten Mal seit dem 31. Oktober wieder die 30er-Schwelle.In der Regel sinken die Corona-Fallzahlen am Wochenende und an den Feiertagen aufgrund der geringeren Zahl der Testungen. Auch zum Wochenbeginn sind sie tendenziell niedriger. Dennoch wurde seit dem letzten Wochenende bis Mitte dieser Woche den vierten Tag in Folge ein dreistelliger Wert gemeldet.Grund ist, dass es nicht nur in Risikoeinrichtungen wie Pflegeheimen und -krankenhäusern, sondern auch zu verschiedenen Alltagsanlässen wie Treffen im Familien- und Bekanntenkreis sowie in Banken und privaten Bildungseinrichtungen zu Clusterinfektionen kam.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 487.