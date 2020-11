Präsident Moon ehrt UN-Veteranen des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat versprochen, mit Frieden und Wohlstand der Republik Korea Stolz und Ehre der UN-Veteranen des Koreakriegs zu schützen.Das schrieb Moon heute in sozialen Netzwerken zum Internationalen Gedenktag für UN-Veteranen des Koreakriegs.Er zolle den Veteranen Respekt, die sich für die Freiheit und den Frieden Südkoreas aufgeopfert hätten, und bete für die Ruhe der Seelen der gefallenen Helden, schrieb Moon. Er spendete zudem den Veteranen, die unter Verletzungen leiden, und den Hinterbliebenen der Gefallenen Trost.Der Gedenktag für UN-Veteranen des Koreakriegs wurde dieses Jahr mit der Einführung eines Gesetzes zur Ehre der UN-Veteranen zu einem gesetzlichen Gedenktag bestimmt.Auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan findet die Zeremonie „Turn Toward Busan“ um 11 Uhr statt, bei der eine Schweigeminute in Richtung des Friedhofs blickend eingelegt und der dort bestatteten UN-Soldaten gedacht wird.Der Staatschef rief die Bürger auf, sich einer Schweigeminute um 11 Uhr anzuschließen.