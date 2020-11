Politik Vizeaußenminister bekräftigt Einsatz für den Multilateralismus

Vizeaußenminister Lee Tae-ho hat Südkoreas Einsatz für den Multilateralismus bekräftigt.



Eine Stärkung des Multilateralismus solle beim Umgang mit der Corona-Pandemie und anderen globalen Herausforderungen helfen, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit.



Der stellvertretende Minister habe die Bemerkung in seiner Videobotschaft für ein von der spanischen Regierung veranstaltetes Forum in Madrid gemacht. Dieses wurde anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen organisiert.



Die Republik Korea sei bereit, um mit verschiedenen Ländern für eine Stärkung des Multilateralismus zu kooperieren, habe Lee in der Videoansprache gesagt.



Er habe Initiativen der Seouler Regierung vorgestellt, mit denen die multilaterale Zusammenarbeit gefördert werden solle, darunter die Freundschaftsgruppen bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen.



Südkorea hatte die "Group of Friends" ins Leben gerufen, um mit anderen Ländern über den Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie zu diskutieren.