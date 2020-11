Nationales 48 Corona-Infizierte bei vorsorglichen Tests in Risikoeinrichtungen erfasst

Die Gesundheitsbehörden haben bei vorsorglichen Corona-Tests in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko 48 Infizierte frühzeitig bestätigt.



Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Son Young-rae, heute vor der Presse mit.



In der Hauptstadtregion seien Diagnosetests von 160.000 Personen, dem Zielwert, abgeschlossen worden. In anderen Regionen wolle man 260.000 Personen bis 20. November testen lassen. Durch solche Tests seien bislang 48 Patienten in sieben Einrichtungen frühzeitig erfasst worden, hieß es.



Nach weiteren Angaben will die Regierung bis Jahresende alle zwei Wochen in der Hauptstadtregion und alle vier Wochen in anderen Regionen die Beschäftigten und Besucher gefährdeter Einrichtungen vorsorglich testen lassen. Ziel sei, symptomlose Infektionen frühzeitig zu entdecken und eine Infektionsausbreitung in solchen Einrichtungen vorsorglich zu verhindern.