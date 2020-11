DMZ-Wanderweg in Paju wird wieder geöffnet

Photo : YONHAP News

Ein Wanderweg entlang der demilitarisierten Zone (DMZ) in Paju wird am Samstag wieder geöffnet.Der sogenannte DMZ-Friedensweg wurde im September letzten Jahres geschlossen, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.Wer auf der Route in Paju wandern will, kann ab Freitag auf der Webseite der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) zu dem DMZ-Friedensweg (www.dmzwalk.com) oder der des Innenministeriums zur DMZ (www.dmz.go.kr) seinen Besuch buchen. Die Teilnehmer werden ausgelost.Die Abschnitte des DMZ-Friedenswegs in Goseong, Cheorwon und Paju wurden letztes Jahr eröffnet. Bis zur vorläufigen Schließung wanderten rund 15.000 Bürger auf diesen Wegen.