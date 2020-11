Covid-19-Medikament von Celltrion zerstört Virus innerhalb von vier bis fünf Tagen

Photo : YONHAP News

Ein in Südkorea in Entwicklung befindliches Antikörper-Medikament gegen Covid-19 hat in klinischen Studien binnen vier bis fünf Tagen zum Absterben des Virus geführt.Das entsprechende Zwischenergebnis klinischer Tests des Covid-19-Medikaments CT-P59 teilte der Vorsitzende der Celltrion Group, Seo Jung-jin, heute in einem Radiointerview mit.Bisherige Ergebnisse klinischer Studien hätten gezeigt, dass das Coronavirus im Körper innerhalb von vier bis fünf Tagen absterbe. Es werde die Möglichkeit beseitigt, dass es zu einem schweren Verlauf komme oder innere Organe beschädigt würden, sagte Seo.Laut Celltrion betreffen Seos Äußerungen die klinische Studienphase 1.Celltrion hatte in drei Testinstitutionen in Südkorea und Europa bei 18 Covid-19-Patienten mit milden Verläufen in der Anfangsphase die Sicherheit und Verträglichkeit von CT-P59 und Veränderungen von klinischen Zeichen und Viren bewertet. Das Medikament zeigte eine Wirkung bei der anfänglichen Behandlung, die durchschnittliche Erholungsdauer wurde um 44 Prozent gegenüber der Kontrollgruppe verkürzt, der ein Placebo verabreicht wurde.Seo sagte in dem Interview, dass die Produktion des Covid-19-Medikaments aufgenommen worden sei. Sollten binnen Jahresfrist klinische Studienergebnisse vorliegen, wolle die Firma beim Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit eine bedingte Zulassung beantragen.