Korea-Japan-Festival in Seoul online stattgefunden

Photo : KBS News

Trotz des Konflikts zwischen Südkorea und Japan hat ein von beiden Regierungen gesponsertes jährliches Kulturfestival stattgefunden.Das Korea-Japan-Festival in Seoul, das größte Festival für den koreanisch-japanischen Kulturaustausch in Südkorea, fand am Dienstag online statt.Die 16. Auflage des Festivals wurde angesichts der Covid-19-Pandemie auf YouTube übertragen. Vizeaußenminister Choi Jong-kun hielt eine Videoansprache, um Glückwünsche zu übermitteln.Das Korea-Japan-Festival wurde 2005 eingeführt, um das 40. Jahr der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern zu feiern. Seitdem findet die Veranstaltung für den zivilen Kulturaustausch jedes Jahr statt.Die Veranstaltung etablierte sich inzwischen als Festival, das von Freiwilligen beider Länder gemeinsam gestaltet wird, und als Symbol der Freundschaft beider Staaten.Zum Abschluss des diesjährigen Festivals führten Freiwillige, Darsteller und Vertreter des Festivals den japanischen Yosakoi-Tanz begleitet vom koreanischen Volkslied Arirang auf.