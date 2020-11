Moon und Biden werden voraussichtlich Donnerstag erstes Telefongespräch führen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der gewählte US-Präsident Joe Biden werden voraussichtlich am Donnerstag ihr erstes Telefongespräch führen.Für ein Telefonat am Donnerstag koordinierten Südkorea und die USA einen Termin, sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes in Seoul heute gegenüber Reportern.Es wird daher erwartet, dass das erste Telefonat zwischen Moon und Biden vier Tage nach der Feststellung dessen Siegs bei der US-Präsidentschaftswahl am frühen Sonntagmorgen zustandekommen wird.Moon und Biden werden sich voraussichtlich über anstehende Fragen betreffend die koreanische Halbinsel einschließlich der Denuklearisierung und des Aufbaus eines Friedensregimes, die Verstärkung der bilateralen Allianz durch den Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation und Maßnahmen gegen den Klimawandel austauschen.Moon hatte am Sonntag auf Twitter Biden zum Wahlsieg gratuliert. Am Montag hatte Moon bei einer Sitzung mit seinen Beratern seine Unterstützung für den US-Wahlausgang ausgesprochen.