Joe Biden besucht Denkmal für Veteranen des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat am Veteranentag ein Denkmal für Veteranen des Koreakriegs (1950-53) besucht.US-amerikanische Medien berichteten, dass Biden gemeinsam mit Ehefrau Jill Biden das Denkmal in Philadelphia am Mittwochmorgen für eine Zeremonie mit Kranzniederlegung besucht habe.Der Besuch habe 15 Minuten gedauert, Biden habe selbst einen Blumenkranz an dem Denkmal abgelegt. Vor Ort habe er sich nicht geäußert.Auf Twitter schrieb er später, er würdige die Dienste von Trägern der Uniform der US-Streitkräfte. Er wolle ein Oberbefehlshaber sein, der die Opfer der Veteranen zu würdigen wisse, ihren Einsatz verstehe und die Werte, für die sie so tapfer gekämpft hätten, niemals verraten wolle.Auch Präsident Donald Trump zollte am Veteranentag den Gefallenen Respekt. Er nahm an einer Zeremonie mit Kranzniederlegung auf dem Arlington Nationalfriedhof teil. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Wahltag äußerte er sich laut US-Medienberichten nicht öffentlich.