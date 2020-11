Präsident Moon will bei Gipfeltreffen mit ASEAN Neue Südpolitik vorstellen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird ab heute an mehreren Treffen mit den ASEAN-Staaten teilnehmen.Beim virtuellen Gipfeltreffen mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN will das Staatsoberhaupt am Nachmittag Details zur Neuen Südpolitik vorstellen. Im Rahmen der sogenannten Neuen Südpolitik Plus will Südkorea die Kooperation mit den ASEAN-Mitgliedern im Gesundheitswesen ausbauen. Hierfür sollen sieben Strategien präsentiert werden.Der Kampf gegen Covid-19 soll nach Angaben der Regierung einen der Schwerpunkte der Konferenz bilden.Am Freitag wird Moon per Videoschalte ein Gipfeltreffen mit den Spitzen der fünf Mekong-Anrainer Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos und Thailand abhalten. Dabei sollen Wege für den Ausbau der Beziehungen erörtert werden.Für Samstag wurden das ASEAN-plus-Drei-Gipfeltreffen und der Ostasiatische Gipfel angesetzt. Dabei handelt es sich um Spitzentreffen zwischen den ASEAN-Staaten sowie Südkorea, USA, China und Japan.Am Sonntag will Moon das multilaterale Freihandelsabkommen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) unterzeichnen. Das asiatisch-pazifische Freihandelsabkommen soll das größte der Welt werden.