Exportpreise mit stärkstem Rückgang seit fast zwei Jahren

Südkoreas Exportpreise haben im Oktober den stärksten Rückgang seit fast zwei Jahren verzeichnet.Wie die koreanische Zentralbank heute bekannt gab, sei der Exportpreis-Index gemessen an der lokalen Währung Won im Oktober um 2,6 Prozent verglichen mit September zurückgegangen.Damit wurde den dritten Monat in Folge ein Rückgang verbucht. Auch war es der stärkste Rückgang seit Dezember 2018 als der Index im Vormonatsvergleich 2,8 Prozent verloren hatte.Im Vorjahresvergleich betrug der Rückgang 6,4 Prozent. Damit wurde 17 Monate in Folge ein Rückgang festgestellt.Ein Sprecher der Zentralbank nannte als Gründe für den Einbruch im Oktober die Aufwertung der einheimischen Währung gegenüber dem US-Dollar und sinkende Ölpreise.Auch die Importpreise sanken im Oktober, und zwar um 2,6 Prozent im Vormonatsvergleich und den vierten Monat in Folge. Dies wurde ebenfalls mit billiger werdendem Öl begründet.