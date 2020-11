Geheimdienstchef spricht nach Japan-Besuch von starkem Willen beider Seiten für Beziehungsnormalisierung

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienst hat nach einem Besuch in Japan von einem starken Willen auf beiden Seiten gesprochen, das Verhältnis wieder zu verbessern.Er habe einen starken Willen der Regierungschefs Südkoreas und Japans für die Normalisierung der bilateralen Beziehungen gespürt, sagte der Direktor des Nachrichtendienstes NIS, Park Jie-won, nach seiner Rückkehr am Mittwochnachmittag gegenüber Reportern. In Japan habe er einen ausführlichen Meinungsaustausch mit Regierungsvertretern einschließlich des Premierministers Yoshihide Suga und politischen Führern gehabt.Er habe Premier Suga gesagt, was gesagt werden musste. Er habe gespürt, dass Präsident Moon und Premier Suga sich um die Normalisierung des südkoreanisch-japanischen Verhältnisses bemühten und hierfür stark gewillt seien, sagte Park.Park war am Sonntag nach Japan gereist und hatte dort den Generalsekretär der Liberaldemokratischen Partei, Toshihiro Nikai, und seinen Amtskollegen Shigeru Kitamura getroffen. Am Dienstag hatte Park Suga einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Er habe dabei den Willen von Präsident Moon für die Normalisierung der Beziehungen übermittelt, sagte Park.Er habe auch die Meinung Südkoreas zur Frage der Entschädigung wegen der von Japan verantworteten Zwangsarbeit im Krieg übermittelt und einen Dreiergipfel zwischen Südkorea, China und Japan zur Sprache gebracht, den Seoul noch dieses Jahr abhalten wolle, hieß es.Wie verlautete, habe Suga seine bisherige Position wiederholt, dass kein Schaden für japanische Unternehmen entstehen dürfe. Er habe auch nicht klar gesagt, ob er am Dreiergipfel teilnehmen werde.Suga hatte zuvor die Teilnahme am Dreiergipfel von festen Zusagen im Streit um Entschädigungen für Zwangsarbeiter und eingefrorenes Vermögen japanischer Unternehmen abhängig gemacht.