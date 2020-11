Moon führt erstes Telefongespräch mit Biden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der gewählte US-Präsident Joe Biden haben am Donnerstagmorgen ihr erstes Telefongespräch geführt.Moon schrieb im Anschluss an das Telefonat in sozialen Netzwerken, er habe Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert. Er habe dessen festen Willen für eine robuste südkoreanisch-US-amerikanische Allianz und für Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel feststellen können.Moon fügte hinzu, dass er mit dem gewählten Präsidenten eng kooperieren werde, um globalen Herausforderungen wie Covid-19 und dem Klimawandel zu begegnen.Das Telefongespräch erfolgte vier Tage nach der Erklärung von Biden zum Sieger bei der US-Präsidentschaftswahl am Sonntag.Moon hatte am Sonntag in einem Tweet Biden zum Wahlsieg gratuliert und am Montag bei einer Sitzung mit seinen Beratern seine volle Unterstützung für den Wahlausgang verkündet.