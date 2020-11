Beratungsgremium für Einfuhr von Impfstoffen tagt heute

Photo : YONHAP News

Die Regierung beruft am Donnerstagabend ein Beratungsgremium für die Einfuhr von Covid-19-Impfstoffen ein.Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Son Young-rae, heute Reportern mit. Die Regierung sehe die Sicherheit als vorrangiges Kaufkriterium für Impfstoffe an, sagte er dabei.Die Regierung strebt an, sich durch die COVAX Facility, eine internationale Initiative für den Zugang zu Impfstoffen, Vakzinen zu sichern, und verhandelt gleichzeitig mit führenden Impfstoffherstellern in der Welt.Son sagte, dass unter Berücksichtigung der Sicherheit und Wirksamkeit unter Federführung des Gremiums Entscheidungen getroffen würden. Die Regierung arbeite weiter daran, sich durch die COVAX Facility Impfstoffe zu sichern, und setze Verhandlungen mit Pharmaunternehmen wie Pfizer fort, die vor dem Abschluss der klinischen Studienphase 3 stünden.Zugleich betonte er, dass für die Feststellung der Sicherheit und Wirksamkeit entsprechend Zeit gebraucht werde, und bat um Verständnis dafür.