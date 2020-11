Südkorea meldet 143 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus den fünften Tag in Folge dreistellig gewesen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 143 Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Infektionsfälle im Land stieg auf 27.942.Damit wurden den zweiten Tag in Folge über 140 neue Fälle gemeldet.Es gab 128 lokale Infektionen, während 15 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Zahl der lokalen Infektionen kletterte um 15 gegenüber dem Vortag. Grund ist, dass es nicht nur in Risikoeinrichtungen wie Pflegeheimen und -krankenhäusern, sondern auch in verschiedenen Räumen des Alltagslebens wie U-Bahnhöfen, Schulen und Firmen zu Clusterinfektionen kam.