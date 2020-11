Börse in Seoul beendet Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Donnerstag ihre achttägige Gewinnserie beendet.Der Kospi beendete den Handel 0,41 Prozent schwächer bei 2.475,62 Zählern. Grund seien laut Analysten zunehmende Sorgen wegen Lockdown-Maßnahmen in führenden Volkswirtschaften gewesen.Auch in Südkorea droht eine Verschärfung der Corona-Regeln, da bereits den fünften Tag in Folge deutlich über 100 Corona-Neuinfektionen gemeldet wurden.Zuvor in dieser Woche hatte der Kospi noch über einem Zweijahreshoch geschlossen, nachdem der US-Pharmahersteller Pfizer erneut Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff gemacht hatte.Tatsächliche Impfungen einer breiten Bevölkerungsmasse würden eine beträchtliche Zeit dauern, gleichzeitig breite sich die Krankheit unkontrollierbar schnell aus, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap zu den Sorgen der Anleger.