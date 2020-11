Südkorea will Corona-Impfstoff für mindestens 60 Prozent der Bevölkerung beschaffen

Photo : KBS News

Südkorea will noch dieses Jahr Corona-Impfstoffe für mindestens 60 Prozent der Bevölkerung beschaffen.Diesen Plan stellte der stellvertretende Direktor der Katastrophenschutzzentrale Kwon Joon-wook am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor.Demnach würden Vorauszahlungen an Pharmahersteller geleistet, um eine Lieferung sicherzustellen, sobald die Impfstoffe bereitstünden.Man wolle so viel Impfstoff wie möglich sicherstellen, auch gegen Vorkasse. Die Vorbereitungen hierfür verliefen problemlos und im Einklang mit dem Ziel, Impfdosen für 60 Prozent der Bevölkerung sicherzustellen, sagte Kwon.Diese Woche hatte der US-Pharmariese Pfizer gemeldet, dass der gemeinsam mit dem deutschen Partner BioNtech entwickelte Impfstoff nach den aktuellen Zwischenergebnissen einen hohen Wirkungsgrad aufweise.Der südkoreanische Beamte wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass noch Zeit gebraucht werde, bis die endgültigen Ergebnisse zu dem Impfstoff vorlägen.