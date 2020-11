Politik Südkorea und VAE diskutieren über Verstärkung der Kooperation

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben am Donnerstag in Seoul einen Dialog auf den Gebieten Auswärtiges und Verteidigung abgehalten.



Das teilte das Außenministerium in Seoul mit.



Beide Seiten tauschten sich über Wege zur weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Kooperation auf den Gebieten Verteidigung, Sicherheit, Gesundheit und Landwirtschaft sowie auf internationaler Bühne aus. Auch die internationale Lage wurde erörtert, darunter die Situation auf der koreanischen Halbinsel und im Nahen Osten.



Beide Länder wollten ursprünglich dieses Jahr den dritten Korea-VAE-Dialog zwischen den Vizeaußen- und -verteidigungsministern abhalten. Dies gestaltete sich aufgrund der Covid-19-Pandemie jedoch schwierig.



An dem Treffen am Donnerstag nahmen Ko Kyung-sok, Generaldirektor für afrikanische und nahöstliche Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, und Kim Sang-jin, Generaldirektor des Büros für internationale Politik im Verteidigungsministerium, teil. Die VAE wurden von ihrem Botschafter in Seoul Abdullah Saif Al Nuaimi, dem Direktor der Abteilung für Ostasien und den Pazifik im Außenministerium, Ahmed Al Hay Al Hameli, sowie dem stellvertretenden Staatssekretär für Politik und Strategieangelegenheiten im Verteidigungsministerium, Falah Muhammad Al-Qahtani, vertreten.