Größtes Schiff zur Erkundung von Meeresressourcen in Dienst gestellt

Photo : YONHAP News

Das größte Forschungsschiff zur Erkundung der Meeresressourcen in Südkorea ist in Dienst gestellt worden.Die Indienststellung des 1.670-Tonnen-Schiffs „Tamgu 23“ erfolgte am Donnerstag im neuen Hafen von Samcheonpo in Sacheon im Süden des Landes.Die Tamgu 23 ist das größte von vier Fischereiforschungsschiffen Südkoreas. Bis zu 40 Menschen einschließlich Forschern und Besatzungsmitgliedern können aufgenommen werden. Das Schiff kann auf hoher See ohne Zwischenversorgung bis zu 30 Tage lang auf Forschungsmission unterwegs sein.Die Tamgu 23 verfügt zudem als erstes Schiff in Südkorea und als drittes in der Welt über Ausrüstung, mit der Fischarten per Video festgestellt werden können, ohne dass Fische mit Netzen gefangen werden müssen. Das Schiff ist mit 27 hochmodernen Geräten zur Erkundung einschließlich eines wissenschaftlichen Fischfinders ausgestattet.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei will die Vielfalt und den Zustand der Meeresressourcen sowie die Eiablage und Lebensräume erfassen, um die Politik zur Verwaltung der Meeresressourcen zu systematisieren.Die Tamgu 23 wird am Dienstag zur ersten Erkundung im Ostmeer Koreas losfahren, die zwei Wochen dauern wird.