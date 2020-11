Eigentümerin von Korean Air hat offenbar Interesse an Übernahme von Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Die Hanjin Group, Eigentümerin von Südkoreas größter Fluggesellschaft Korean Air, hat offenbar Interesse an der Übernahme von Asiana Airlines.Eine Quelle mit Kontakten in Luftfahrt- und Finanzkreisen berichtete am Donnerstag, dass sich die Hanjin Group in Gesprächen mit der staatlichen Korea Development Bank (KDB) befinde. KDB ist die Hauptgläubigerin von Südkoreas zweitgrößter Fluggesellschaft Asiana.Laut der Quelle bedeutete eine Übernahme für beide Fluggesellschaften eine Lösung von Problemen. Monopolrechtliche Fragen würden angesichts der Tatsache, dass man sich in schwierigen Zeiten befinde, kein Problem darstellen, hieß es.Ein Sprecher der Hanjin Group sagte, dass die Meldung nicht bestätigt werden könne.Die KDB teilte unterdessen in einer Pressemitteilung mit, dass ein Geschäft mit Hanjin eine von mehreren möglichen Optionen sei. Es sei jedoch noch nichts entschieden worden.