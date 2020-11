Präsident Moon stellt Strategie für Neue Südpolitik Plus vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seine Strategie für eine Neue Südpolitik Plus vorgestellt.Auf dem virtuellen Gipfel mit den zehn ASEAN-Staaten am Donnerstag erläuterte das Staatsoberhaupt seine aktualisierten Pläne, die im Vergleich zu der vor drei Jahren vorgestellten Neuen Südpolitik eine zusätzliche Vertiefung der Zusammenarbeit ermöglichen sollen.Die Strategie setze sich demnach aus sieben Richtungen zusammen, einschließlich einer engeren Zusammenarbeit im Gesundheits- und Medizinwesen.Ein zentrales Thema der Konferenz war der Kampf gegen Covid-19. Moon erinnerte daran, dass Südkorea seine Erfahrungen mit den Quarantäne- und Schutzmaßnahmen mit anderen Ländern geteilt habe. Südkorea wolle den ASEAN-Staaten auch weiterhin Unterstützung anbieten.Moon erläuterte außerdem die Bemühungen seiner Regierung um Frieden auf der koreanischen Halbinsel und bat um Unterstützung in dieser Frage.Am Freitag wird Moon per Videokonferenz ein Gipfelgespräch mit den Spitzen der Mekong-Anrainer Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos und Thailand führen. Dabei soll der Ausbau der Beziehungen im Mittelpunkt stehen.