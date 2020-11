Regierung: Erholungstrend beim Export – Entwicklung der Realwirtschaft noch ungewiss

Photo : YONHAP News

Die Regierung geht aktuell von einer gemischten wirtschaftlichen Lage aus.Das südkoreanische Exportgeschäft weise zwar einen Erholungstrend auf, über die Entwicklung der Realwirtschaft bestehe aber noch Ungewissheit.Das schrieb das Finanzministerium in seinem heute veröffentlichten monatlichen Wirtschaftsbericht „Green Book“.In letzter Zeit habe sich eine moderate Erholung im Export fortgesetzt, Verbesserungen gebe es auch in der verarbeitenden Industrie, beim Konsum und den Investitionen. Jedoch würden sich Indikatoren für den Dienstleistungssektor und die Beschäftigung nur in begrenztem Maße erholen. Gleichzeitig gebe es in der Realwirtschaft weiter Ungewissheit aufgrund der stärkeren Ausbreitung von Covid-19 in der Welt, hieß es.Als Folge der anhaltenden Ausbreitung von Covid-19 sowie der verschärften Lockdown-Maßnahmen in wichtigen Ländern habe sich der Erholungstrend bei Indikatoren der Realwirtschaft abgeschwächt. Die Gefahr einer Verzögerung der globalen Konjunkturerholung nehme zu. Gleichzeitig wachse aber die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit von Impfstoffen, fügte das Ressort hinzu.Man wolle sich für eine gründliche Seucheneindämmung einsetzen und zugleich Bemühungen auf den Gebieten öffentliche Finanzen und Investitionen, Belebung des Binnenkonsums und Stärkung des Exportsektors unternehmen, hieß es weiter.