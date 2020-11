Außenministerin: Seoul und Peking in Dialog über baldigen Südkorea-Besuch Xis

Photo : YONHAP News

Laut der südkoreanischen Außenministerin wollen Seoul und Peking einen Südkorea-Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping baldmöglichst zustande bringen, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert.Nach diesem Grundsatz befänden sich beide Seiten in Konsultationen, sagte Kang Kyung-wha am Donnerstag nach der Rückkehr von ihrem USA-Besuch am Flughafen Incheon.Angesichts eines Medienberichts, dass China Xis Südkorea-Besuch binnen Jahresfrist plane, war sie gefragt worden, ob die Visite tatsächlich noch dieses Jahr stattfinden werde.Kang sagte weiter, dass es noch keine Meinungsabstimmung über einen Termin gebe.Die Nachrichtenagentur Yonhap hatte unter Berufung auf eine Quelle in Peking berichtet, dass die chinesische Regierung Vorbereitungen für einen Südkorea-Besuch von Präsident Xi Ende November oder Anfang/Mitte Dezember treffe.