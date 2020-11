Südkorea hebt Reisewarnung für Tigray in Äthiopien an

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat am Donnerstag die Reisewarnung für die Region Tigray in Äthiopien auf Stufe 3, die zweithöchste Stufe, angehoben.Damit wird den dort befindlichen Landsleuten geraten, die Region zu verlassen.Laut Medienberichten habe es infolge der bewaffneten Zusammenstöße zwischen der Armee Äthiopiens und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) in der Region viele Todesopfer und Verletzte gegeben. Die Besorgnis über die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger habe daher zugenommen, teilte das Außenministerium mit.Das Ressort riet dazu, geplante Reisen in die Region Tigray entweder abzusagen oder zu verschieben. Den dort befindlichen Koreanern wurde empfohlen, die Region zu verlassen, sollte es dort keine dringend zu erledigende Angelegenheit geben.