Photo : YONHAP News

Die südkoreanische U-23-Fußballnationalmannschaft hat ein Freundschaftsspiel gegen Ägypten mit einem torlosen Unentschieden beendet.In dem Spiel am Donnerstag (Ortszeit) in Kairo konnte das südkoreanische Team trotz intensiver Angriffsbemühungen in der Anfangsphase keinen Treffer erzielen.Die Mannschaft von Trainer Kim Hak-bum wird am Samstag in Kairo gegen Brasilien ein weiteres Freundschaftsspiel bestreiten.