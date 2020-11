Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 191 gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat fast 200 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Freitag mit, dass am Donnerstag 191 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infizierten stieg damit auf 28.133.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen nahm um fast 50 gegenüber dem Vortag zu. Bereits den sechsten Tag in Folge wurde ein dreistelliger Wert gemeldet.Von den neuen Fällen waren 162 lokale Infektionen, während 29 Fälle eingeschleppt wurden.113 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt, darunter 74 in Seoul und 36 in der Provinz Gyeonggi.133 weitere Covid-19-Patienten konnten genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Derzeit werden 2.108 Patienten isoliert behandelt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 50. Am Donnerstag verstarb ein weiterer Infizierter, die Zahl der Virustoten beträgt 488. Die Letalität liegt bei 1,73 Prozent.Premierminister Chung Sye-kyun warnte unterdessen, dass eine Erhöhung der Stufe der Abstandsregeln erwogen werden müsste, sollte sich der Anstiegstrend bei den Corona-Fallzahlen fortsetzen.Ab dem heutigen Freitag droht ein Zwangsgeld, wenn die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern oder bei Versammlungen ignoriert wird.