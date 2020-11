Südkoreaner müssen dieses Jahr bis zu 9,3 Prozent mehr für Gimjang zahlen

Photo : YONHAP News

Die Kosten für Gimjang, das Einlegen von Kimchi für die Winterzeit, sind dieses Jahr infolge ungünstiger Klimabedingungen um sechs bis neun Prozent gestiegen.Das Korea Price Research Center untersuchte am Donnerstag und Freitag an acht traditionellen Märkten und in neun Hypermärkten im Land die Preise von 15 Zutaten für Gimjang.Ein Vier-Personen-Haushalt müsse laut dem Ergebnis im Falle des Einkaufs auf einem traditionellen Markt knapp 329.000 Won (295 Dollar), damit 9,3 Prozent mehr als letztes Jahr, ausgeben, teilte die Körperschaft heute mit.Beim Kauf in einem Hypermarkt werden knapp 397.000 Won (356 Dollar) benötigt, 6,4 Prozent mehr als letztes Jahr.Die Teuerung wird unter anderem auf den Preisanstieg bei Gewürzzutaten wie Chilipulver und Lauch infolge der langen Regenzeit zurückgeführt.