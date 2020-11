Nationales Gewerkschaftsdachverband will Samstag landesweit Kundgebungen veranstalten

Der Gewerkschaftsdachverband KCTU will am Samstag an vielen Orten im Land gleichzeitig Kundgebungen veranstalten, obwohl die Regierung den Verzicht auf den Plan forderte.



Die Korean Confederation of Trade Union wird nach eigenen Angaben anlässlich des 50. Todestags des legendären Arbeitsaktivisten Jeon Tae-il wie geplant morgen um 14 Uhr Arbeiterversammlungen starten. In Seoul werden an 25 Orten jeweilige Mitgliedsorganisationen Kundgebungen starten.



KCTU will dafür sorgen, dass die Teilnehmerzahl bei jeder Versammlung nicht 100 übertrifft. In der Hauptstadt ist derzeit angesichts der Corona-Pandemie eine Kundgebung mit mehr als 100 Menschen verboten.



Außerhalb der Hauptstadt sind an 13 Orten Kundgebungen geplant. Dort könnten je nach Region über 1.000 Menschen zu einer Kundgebung kommen.



Die Organisation rechnet mit insgesamt 15.000 Teilnehmern in Seoul und anderen Regionen.



Die Regierung hatte früher am Freitag die KCTU gebeten, wegen der Gefahr einer Covid-19-Ausbreitung ihr Vorhaben zu überdenken oder den Umfang der Kundgebung so stark wie möglich zu reduzieren.