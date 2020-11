Präsident nahm an ASEAN-Gipfeln teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Samstag am ASEAN-plus-Drei-Gipfel sowie Ostasiatischen Gipfel teilgenommen.ASEAN-plus-Drei ist das um Südkorea, Japan und China erweiterte Gipfeltreffen der zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN.Am Ostasiatischen Gipfel sind 18 Länder beteiligt, darunter auch die USA und Australien.Beim ASEAN-plus-Drei-Videogipfel unterstrich Moon die Notwendigkeit, Weisheit zu bündeln und zu kooperieren, um die Widerstandskraft der Wirtschaft zu stärken und ein inklusives und nachhaltiges Wachstums zu erreichen.Auch äußerte Südkoreas Staatsoberhaupt die Hoffnung, dass ASEAN-plus-Drei eine Rolle für die Entwicklung der Weltwirtschaft in der Post-Corona-Ära spielen werde.Zum Abschluss nahmen die Gipfelteilnehmer eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Widerstandskraft von Wirtschaft und Finanzsektor an.Beim Ostasiatischen Gipfel wurde eine enge Zusammenarbeit vereinbart, um sicherzustellen, dass die kommenden Olympischen Spiele, nächstes Jahr in Tokio sowie 2022 in Peking, trotz Corona-Pandemie sicher durchgeführt werden können.Moon schlug außerdem eine multilaterale Zusammenarbeit auf den Gebieten Gesundheitswesen und Quarantäne vor. Gleichzeitig betonte er seine Entschlossenheit, internationale Bemühungen um die Überwindung der Corona-Krise zu unterstützen. Darüber hinaus wolle er sich für eine faire Verteilung von Corona-Impfstoffen und einen fairen Zugang zu Therapiemöglichkeiten einsetzen.