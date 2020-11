Internationales Italienische Zeitung hält Papst-Besuch in Nordkorea nach Corona-Pandemie für denkbar

Laut einem italienischen Medienbericht zählt Nordkorea zu den Staaten, die Papst Franziskus nach dem Ende der Covid-19-Pandemie mit großer Wahrscheinlichkeit besuchen würde.



Die Tageszeitung „Il Messaggero“ nannte am Donnerstag (Ortszeit) mögliche Besuchsländer des Papstes, nachdem die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht worden ist. Das seien Nordkorea, Griechenland, Zypern, Südsudan, Montenegro, Irak, Syrien und das Horn von Afrika, zu dem Staaten wie Äthiopien und Somalia gehören.



Die Zeitung wies darauf hin, dass der Papst beim Empfang des südkoreanischen Botschafters beim Heiligen Stuhl, Lee Baek-man, vor zwei Wochen seine Bereitschaft zu einem Nordkorea-Besuch bekräftigt hatte. Nordkorea komme als eines der Länder in Frage, die der Papst in die Liste seiner künftigen Besuchsstaaten aufnehmen wolle.



Südkoreas Präsident Moon Jae-in hatte bei seinem Besuch im Vatikan 2018 Papst Franziskus eine mündliche Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un übermittelt. Der Papst hatte damals gesagt, er könne nach Nordkorea reisen, sollte eine offizielle Einladung vorliegen.