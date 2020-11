Präsident Moon schlägt enge Kooperation für sichere Olympische Spiele in Tokio und Peking vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat vorgeschlagen, eng zu kooperieren, um die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio und 2022 in Peking inmitten der Covid-19-Pandemie sicher auszutragen.Den Vorschlag unterbreitete Moon beim 15. Ostasiengipfel (EAS), der am Samstag virtuell stattfand.Sollten die beiden Olympischen Spiele in Nordostasien hinsichtlich der Seucheneindämmung als sichere Olympiade erfolgreich ausgetragen werden, könnte die Menschheit die Hoffnung auf die Covid-19-Bewältigung und Frieden hegen, sagte Moon. Er erwähnte dabei, dass die Winterspiele 2018 in PyeongChang zu einer Friedensolympiade geworden seien.Moon verwies auch darauf, dass er bei der UN-Generalversammlung im September die Schaffung einer nordostasiatischen Kooperationsgemeinschaft auf den Gebieten Seucheneindämmung und Gesundheit vorgeschlagen hatte. Er bat die Länder um Unterstützung, damit sie durch die Solidarität und Kooperation das Leben und die Sicherheit einander schützen und eine Grundlage für Frieden in Nordostasien schaffen könnten.Moon verkündete auch den Willen Südkoreas, an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft für die Bewältigung der Corona-Pandemie aktiv mitzuwirken. Südkorea werde sich um eine gerechte Verbreitung von Impfstoffen und Medikamenten bemühen und kontinuierlich Unterstützung für die gemeinsame Überwindung der Pandemie anbieten.Der Ostasiengipfel ist ein jährlich stattfindendes Forum, an dem die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN sowie Südkorea, Japan, China, Australien, Neuseeland, Indien, Russland und die USA beteiligt sind.