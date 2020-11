160.000 Fans sehen Online-K-Pop-Konzert zum Beziehungsjubiläum Südkoreas und der VAE an

Photo : KBS News

Ein Online-K-Pop-Konzert anlässlich des 40. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emirate ist innerhalb von zwei Tagen von 160.000 Fans im Nahen Osten verfolgt worden.Die Koreanische Agentur zur Förderung kreativer Inhalte (KOCCA) teilte mit, dass das am Freitagabend auf YouTube freigegebene Konzert KITE (K-Pop In The Emirates) gleichzeitig von bis zu 15.400 Zuschauern verfolgt worden sei. Bis Sonntagnachmittag hätten sich über 160.000 Menschen das Konzert angesehen.Bei dem Online-Konzert traten 26 K-Pop-Gruppen oder -sänger auf, darunter NCT U und Astro.Südkorea und die VAE hatten vor, dieses Jahr anlässlich des 40. Jubiläums der Aufnahme der Beziehungen verschiedene gemeinsame Kulturveranstaltungen auszurichten. Die meisten Veranstaltungen finden jedoch angesichts der Covid-19-Pandemie nur online statt.