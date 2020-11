KAIST-Forscherteam wird Sieger bei Cybathlon

Photo : YONHAP News

Eine von koreanischen Forschern entwickelte tragbare Robotertechnologie hat einen internationalen Wettbewerb gewonnen.Das Koreanische Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie (KAIST) gab am Sonntag bekannt, dass beim Cybathlon 2020 am Freitag das von Professor Kong Kyung-chul geführte Team Angel Robotics im Bereich tragbarer Roboter den ersten Platz belegt habe.Der Cybathlon ist ein Wettkampf, bei dem sich Menschen mit körperlicher Behinderung in mehreren Disziplinen mittels Assistenzsystemen wie Robotern messen. Der Wettkampf hatte 2016 in der Schweiz zum ersten Mal stattgefunden und wurde dieses Jahr zum zweiten Mal ausgetragen.Zwölf Menschen mit Behinderung aus acht Ländern nahmen am Parcours mit robotischen Exoskeletten teil, darunter Kim Byung-wook und Lee Joo-hyun aus Südkorea, die querschnittsgelähmt sind.Sie nutzten den von KAIST-Forschern entwickelten tragbaren Roboter „Walk on Suit 4“. Kim gewann das Rennen, während Lee auf Platz drei kam.