Südkorea will vor landesweiter Reifeprüfung Corona-Schutzmaßnahmen noch einmal verschärfen

Photo : YONHAP News

Angesichts zuletzt gestiegener Corona-Fallzahlen will die Regierung vor der landesweiten Reifeprüfung die Schutzmaßnahmen verschärfen.Entsprechende Pläne stellte das Bildungsministerium am Sonntag vor. Demnach sollen vor allem Nachhilfeinstitute und private Lesesäle strenger kontrolliert werden.Bildungsministerin Yoo Eun-hae sagte auf einer Pressekonferenz, dass ab Donnerstag überprüft werden solle, ob diese Einrichtungen geeignete Hygienekonzepte umsetzen.Den Nachhilfeinstituten solle außerdem geraten werden, ab Donnerstag auf Präsenzunterricht zu verzichten. Die Prüflinge sollen aufgerufen werden, solche Einrichtungen nicht zu besuchen.Sollte es zu Ausbrüchen kommen, wolle das Ministerium kurzfristig Namen und Ansteckungsrouten bekannt machen.Die landesweite Prüfung zur Feststellung der akademischen Reife sollte ursprünglich am 19. November stattfinden und wurde auf den 3. Dezember verschoben.