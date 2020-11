Dritten Tag in Folge über 200 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Tag in Folge mehr als 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Montag wurden bis Mitternacht 223 neue Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land erreiche 28.769.Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 15 gegenüber dem Vortag.Es gab 193 lokale Infektionen, während 30 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Zahl der lokalen Infektionen nahm um 17 verglichen mit dem Vortag zu und erreichte fast die 200er-Schwelle. Zudem wurde den sechsten Tag in Folge ein dreistelliger Wert gemeldet.Die steigenden Fallzahlen werden darauf zurückgeführt, dass es in letzter Zeit in verschiedenen Räumen des Alltagslebens wie Firmen, Cafés, U-Bahnhöfen und Saunen sowie bei Treffen im Familien- und Bekanntenkreis zu Clusterinfektionen kam. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der eingeschleppten Fälle angesichts der weltweiten Corona-Welle.