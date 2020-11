Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air gewinnt an Konturen

Photo : YONHAP News

Ein Verfahren für die Übernahme der angeschlagenen Fluggesellschaft Asiana Airlines durch Korean Air, die größte Fluggesellschaft Südkoreas, ist eingeleitet worden.Die Regierung machte heute bei einer Ministersitzung zur Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit offiziell bekannt, dass die Übernahme durch Korean Air angestrebt werde. Beschlossen wurde, dass sich die staatliche Korea Development Bank (KDB) als Finanzinvestor daran beteiligen wird.Die KDB wird insgesamt 800 Milliarden Won (721 Millionen Dollar) einsetzen, darunter 500 Milliarden Won in von Hanjin Kal, Holdinggesellschaft der Hanjin Group, noch auszugebende Aktien und 300 Milliarden Won in Umtauschanleihen.Korean Air wird eine Kapitalerhöhung von 2,5 Billionen Won (2,25 Millionen Dollar) vornehmen und kann damit 30,77 Prozent der Anteile an Asiana Airlines erwerben.Der aktive Fonds KGCI sprach sich jedoch eindeutig gegen die Übernahme von Asiana durch Korean Air aus.Für die Übernahme ist außerdem entscheidend, wie die Gewerkschaften beider Fluggesellschaften zur Kooperation bewegt werden können. Eine weitere Hürde ist, ob die Kommission für fairen Handel angesichts der Monopol- und Oligopolfrage den Zusammenschluss billigen wird.