Seoul beginnt mit Umgestaltung von Gwanghwamun-Platz

Photo : YONHAP News

Der Gwanghwamun-Platz in der Stadtmitte Seouls wird erweitert und zu einem parkähnlichen Platz umgebaut.Die Stadtverwaltung teilte mit, am Montag die Bauarbeiten hierfür mit dem Ziel aufzunehmen, diese bis Oktober nächsten Jahres abzuschließen.Der kommissarische Bürgermeister Seo Jeong-hyup sagte, dass der Gwanghwamun-Platz, das Herz der Innenstadt Seouls, seine graue Farbe loswerden und sich in ein grünes Zentrum ökologischer Zivilisation verwandeln werde.In der ersten Bauphase bis Februar nächsten Jahres wird die Straße vor der US-Botschaft auf sieben bis neun Fahrspuren für den Verkehr in beide Richtungen erweitert. In der zweiten Phase bis Oktober nächsten Jahres werden 100 verschiedene Arten von Blumen und Bäumen gepflanzt.Auf der Ostseite des Platzes wird eine 550 Meter lange Fahrradstraße gebaut. Kleine Parks an dem Platz werden ebenfalls umgebaut, damit sie besser mit dem Platz verbunden sind.