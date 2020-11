Weiterhin hohe Ultrafeinstaub-Konzentrationen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea herrschen an vielen Orten weiterhin hohe Konzentrationen von Ultrafeinstaub.Laut der Vorhersage sollen die Ultrafeinstaubwerte in der Hauptstadtregion, im Westen der Provinz Gangwon und den Provinzen Chungcheong, Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang überwiegend im Bereich „schlecht“ liegen, der ab 36 Mikrogramm pro Kubikmeter gilt.Eine Warnung vor Ultrafeinstaub wurde am Samstag für den nördlichen Teil der Provinz Süd-Chungcheong ausgegeben, am Sonntag für Seoul und Gyeonggi. Ab Mitternacht auf Montag gilt die Warnung auch für Gimje in Nord-Jeolla.Die Lage soll sich ab Dienstagnachmittag langsam verbessern, noch am Dienstagvormittag soll es hohe Ultrafeinstaubwerte geben.