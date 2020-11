Seoul und Peking diskutieren Südkorea-Besuch von Chinas Außenminister in kommender Woche

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi könnte nächste Woche Südkorea besuchen.Laut einer diplomatischen Quelle koordinieren die Behörden Südkoreas und Chinas für auswärtige Angelegenheiten einen konkreten Termin in Bezug auf einen eventuellen Südkorea-Besuch des Ministers in der kommenden Woche. Wang werde auch Japan besuchen.Wang wollte ursprünglich Mitte Oktober Südkorea besuchen, verschob die Reise aber.Es wird erwartet, dass Wang mit der südkoreanischen Seite über einen Termin für einen eventuellen Südkorea-Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping binnen Jahresfrist Meinungen abstimmen wird, sollte die Visite zustande kommen. Auch würden Wege zur bilateralen Kooperation erörtert.Im August war Yang Jiechi, ein für Außenpolitik zuständiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, in Busan mit Südkoreas Nationalem Sicherheitsberater Suh Hoon zusammengekommen. Damals war vereinbart worden, Xis Südkorea-Besuch baldigst zu verwirklichen, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert hat.