Aufnahme von Koreas Laternenfest zu Buddhas Geburtstag in Welterbeliste empfohlen

Photo : YONHAP News

Das jährliche Laternenfestival zu Buddhas Geburtstag in Südkorea wird voraussichtlich in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass das zuständige UNESCO-Bewertungsgremium die südkoreanische Bewerbung des Laternenfestivals geprüft und deren Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes empfohlen habe.Das Festival biete die Gelegenheit, mit der verschiedenartigen buddhistischen Kultur in Kontakt zu kommen, und sei tief in der koreanischen Gesellschaft verwurzelt. Die Regierung und die beteiligte Gemeinschaft hätten zudem dessen Schutz gefördert, daher würden die Bedingungen für die Aufnahme in die Liste als erfüllt betrachtet, so das Gremium.Die endgültige Entscheidung wird auf der 15. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses der UNESCO für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes gefällt, die vom 14. bis 19. Dezember in Paris stattfinden wird.Sollte die Aufnahme des Laternenfests in die Liste festgelegt werden, wird Südkorea insgesamt 21 Einträge auf der Liste des immateriellen Kulturerbes haben.Das Lotuslaternen-Festival oder „Yeon Deung Hoe“ ist eine buddhistische Veranstaltung, die jedes Jahr zu Buddhas Geburtstag am 8. April nach dem Mondkalender stattfindet.