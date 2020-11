Pandemiestufe für Hauptstadtregion auf 1,5 angehoben

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Pandemiestufe für die Hauptstadtregion auf 1,5 angehoben.Die Entscheidung verkündete die Regierung am Dienstagmorgen im Anschluss an eine Corona-Konferenz unter Leitung von Ministerpräsident Chung Sye-kyun.Zwischenzeitlich war erwogen worden, die Anforderungen für Corona-Schutzmaßnahmen auch in der Gangwon-Provinz zu erhöhen.Südkorea hatte jüngst seinen Stufenplan für die Corona-Pandemie ausdifferenziert und den dreistufigen Plan um die Zwischenstufen 1,5 und 2,5 erweitert. Damit kann nun insgesamt zwischen fünf Gefahrenstufen unterschieden werden.In Seoul und Umgebung wird Stufe 1,5 ausgerufen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen über 100 liegt. Für die deutlich schwächer besiedelte Provinz Gangwon wurde eine Schwelle von zehn festgelegt.In der Metropolregion Seoul wurde der Durchschnittswert von 100 über einen Zeitraum von vier Tagen überschritten. In Gangwon wurden in dem Zeitraum rund 20 Neuinfektionen im Tagesdurchschnitt gezählt.