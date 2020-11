230 neue Corona-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Dienstag 230 neue Corona-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) meldete damit den vierten Tag in Folge über 200 Neuerkrankungen.Insgesamt wurden damit in Südkorea 28.999 Ansteckungen gemeldet.Von den neuen Fällen gehen 202 auf Ansteckungen in Südkorea zurück, 28 Personen reisten mit einer Infektion aus dem Ausland ein. Die Zahl der lokalen Infektionen liegt den siebten Tag in Folge über 100.137 Fälle betreffen die Hauptstadtregion, davon 87 Seoul und 38 die Gyeonggi-Provinz. Neben der Hauptstadtregion verzeichnete auch Gwangju mit 18 Fällen einen hohen Wert.Der Anstieg der Infektionszahlen veranlasste die Regierung heute zur Ausrufung der Pandemiestufe 1,5 in der Hauptstadtregion.Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung starben, liegt unverändert bei 494.